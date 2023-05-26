Strategic Culture: одна новость с фронта заставила главу минобороны Британии Уоллеса срочно прилететь в Киев

В Артемовске уже несколько дней долгожданное затишье. Бывший Бахмут, как его называет официальный Киев, теперь полностью под российским контролем. Подразделения ЧВК «Вагнер» с тяжелейшими боями сумели выбить противника из этого населенного пункта. Военный корреспондент ФАН своими глазами видел, как проходил штурм.