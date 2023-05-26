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Strategic Culture: одна новость с фронта заставила главу минобороны Британии Уоллеса срочно прилететь в Киев

Политика
Strategic Culture: одна новость с фронта заставила главу минобороны Британии Уоллеса срочно прилететь в Киев

Министр обороны Британии Бен Уоллес прилетал в Киев, чтобы успокоить местную правящую верхушку. Срочный визит произошел после новости с фронта, которая довела Вашингтон и Лондон до нервного срыва, пишет политолог и известный журналист Финиан Каннингем.

По его словам, западные столицы сотрясают «ударные волны» от поражения бойцов ВСУ в Артемовске. Причем сильнее всего это наблюдается в США и Соединенном Королевстве, ведь украинских военных готовила НАТО.

Американские власти впоследствии попытались перебить череду новостей громкими заявлениями, связанными с одобрением поставок F-16. А Уоллес решил «задобрить» Киев разговорами о будущих поставках дальнобойных ракет Storm Shadow.

«Поспешность и импровизированный характер "визита" Уоллеса говорит о расшатанных нервах по поводу обреченности военного плана НАТО», — пишет Каннингем в статье для издания Strategic Culture.

В Артемовске уже несколько дней долгожданное затишье. Бывший Бахмут, как его называет официальный Киев, теперь полностью под российским контролем. Подразделения ЧВК «Вагнер» с тяжелейшими боями сумели выбить противника из этого населенного пункта. Военный корреспондент ФАН своими глазами видел, как проходил штурм.
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