России стоит забрать всю территорию Украины. Такое мнение высказали читатели Die Welt после заявления зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева о вариантах исчезновения страны.
Некоторые из них напомнили, что Польша также претендует на определенные части государства. Другие заметили, что европейцам это не нужно.
«О нет, пожалуйста, нам не надо. Забирайте ее целиком!», — отметил один из пользователей.
Комментаторы также напомнили о стремлении Украины вступить в НАТО. Они уверены, что есть вариант с учетом таких «амбиций».
«Да ничего теперь не остается кроме как разделить Украину и создать буферную зону к НАТО...», — подчеркнул один из читателей.
Ранее читатели издания «Гуаньчжа» поддержали высказывание Медведева об украинском конфликте. Они уверены, что Россия, в отличие от Запада, сможет десятилетиями противостоять врагу.