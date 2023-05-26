«ФАН повсюду»: как беспилотники изменили боевые действия в XXI веке

Беспилотные летательные аппараты поменяли правила ведения боя в XXI веке. Хотя производство автономных разведчиков самолетного типа было налажено еще в СССР, научно-технический прогресс серьезно удешевил их — сейчас стоимость простейших БПЛА сравнима со стоимостью реактивного боеприпаса. Наглядно это демонстрирует применение FPV-дронов (то есть беспилотников с обзором «от первого лица») и дронов-камикадзе в зоне проведения СВО.