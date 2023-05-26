«ФАН повсюду»: как беспилотники изменили боевые действия в XXI веке

Военный писатель Алексей Суконкин рассказывает о том, какие возможности открываются с боевым применением БПЛА.
Беспилотные летательные аппараты поменяли правила ведения боя в XXI веке. Хотя производство автономных разведчиков самолетного типа было налажено еще в СССР, научно-технический прогресс серьезно удешевил их — сейчас стоимость простейших БПЛА сравнима со стоимостью реактивного боеприпаса. Наглядно это демонстрирует применение FPV-дронов (то есть беспилотников с обзором «от первого лица») и дронов-камикадзе в зоне проведения СВО.
Однако БПЛА применяются не только для непосредственного поражения целей противника, они позволяют вести разведку и управлять событиями на поле боя в режиме реального времени, служат в качестве ретрансляторов или просто умеют скидывать ручные гранаты на врага.
В новом выпуске подкаста «ФАН повсюду» военный обозреватель, писатель и журналист Алексей Суконкин рассказывает о развитии отрасли, применении новейших беспилотников и роли киберспортсменов в современном бою. Ранее мы с ним обсуждали значение «Бахмутской мясорубки» для специальной военной операции.
Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, а также в подкастах Google.