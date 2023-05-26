Президент Сербии Вучич привел армию в состояние готовности из-за обстановки в Косово

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состоянии максимальной готовности из-за ситуации в самопровозглашенном Косово.
Вучич также призвал страны НАТО предотвратить насилие над сербским населением в данном регионе. Источники в соцсетях в свою очередь сообщили, что армия Сербии получила приказ о движении к административной границе с самопровозглашенным Косово.
Ранее сообщалось, что полиция Косово и силы правоохранительной миссии ЕС проводят проверки в трех муниципалитетах, где живут сербы. Стычки происходят на фоне стремления косовских властей поставить в данных регионах албанских глав администраций.