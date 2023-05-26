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Иерей Димитрий Зубов рассказал, как воспитать патриота, не страдающего национализмом

Пресс-центр
Иерей Димитрий Зубов рассказал, как воспитать патриота, не страдающего национализмом

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга иерей Димитрий Зубов рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о важности религиозно-духовных основ в патриотическом воспитании молодежи.

Прошедший эфир программы «Вертикали» диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» посвятил теме воспитания молодежи в духе патриотизма. О том, что вкладывает в это понятие Русская православная церковь, диакон Георгий попросил рассказать иерея Димитрия, при храме которого уже шесть лет работает патриотический молодежный клуб «ZOV». Клуб создан совместно с Федерацией шахбокса Санкт-Петербурга на базе профессиональной академии единоборств «KEA-Fighting».

Иерей Дмитрий считает патриотическое воспитание подрастающего поколения важной функцией церкви. По его словам, именно церковь дает человеку те основы, которые не дают патриотизму выродиться в национализм.

«Патриотизм — это очень хорошая идея, но без морально-нравственных ценностей он превратится рано или поздно в национализм. Поэтому изначально нужно определиться не только с вектором развития патриотизма, но и с тем, какие морально-нравственные основы мы будем закладывать в человека», — заявил иерей Дмитрий.

По словам священнослужителя, патриотизм воспитывает в человеке две базовые установки: для чего необходимо жить или за что можно умереть. Абсолютно важно умереть за свою страну, но еще важнее прожить жизнь ради своей страны, считает он. Развивать в себе такое отношение к жизни, по мнению иерея, человек может, только имея морально-нравственные и религиозно-духовные ценности.

Одной из основных целей патриотического воспитания молодежи является формирование незлобивой личности, которая ценит жизнь других людей, невзирая на их национальную или религиозную принадлежность. О важности этой установки, по словам иерея, еще девять лет тому назад заявил патриарх Кирилл, рассуждая на тему патриотизма. Затрагивая процесс обучения школьников основам православной веры, патриарх отметил: беседуя с учащимися, необходимо подчеркивать, что твой патриотизм и твоя вера диктует тебе уважение к иным людям — к иным в первую очередь по национальному признаку и по религиозной идентификации.

«Если мы говорим, что недопустимо иметь плохое отношение с человеком, который иной, то мы в первую очередь должны отмечать и то, что это призыв к активному сопротивлению злу. Твой патриотизм не дает тебе никакого права довлеть над другим человеком. Такой нравственный императив подталкивает ребенка к активному выполнению требования быть незлобивым. Очень важно с самого детства понимать, что другой человек имеет право на самоидентификацию», — пояснил иерей Димитрий.
Иерей Димитрий Зубов рассказал, как воспитать патриота, не страдающего национализмом

Священнослужитель считает важным сохранение института семьи для взращивания поколения, преданно любящего свою родину. По его словам, когда ребенок видит любовь между родителями, тогда, воспитываясь в этой атмосфере любви, он вырастает созидателем по натуре. А если он видит, как родители без конца ругаются, родители не любят друг друга и в итоге разводятся, это наносит ему глубокие раны, которые делают ребенка нелюдимым и агрессивным, для которого общее благо — пустое место.

«Если ребенок, девочка или мальчик — неважно, видит, что мама или папа не ценят все то, что они уже создали, то и он так будет относиться. Просто потому, что он не знает альтернативного мнения, ему никто не расскажет об этом», — отметил иерей Димитрий.

В результате таких детей быстро захватывают гаджеты и интернет-сети, которые наполняют их деструктивным контентом. У них быстро падает успеваемость в школе, растет невнимание и раздражение к окружающим.

«Накапливаясь, все это приводит человека на темную сторону силы», — пояснил Иерей Димитрий.

Семья, по словам священнослужителя, дает ребенку связь поколений. Человек укореняется в жизни, общаясь с родителями и старшими родственниками. Связь поколений, отметил иерей, помогает ребенку выработать правильные критерии жизни: учит ценить не что-то временное, как материальные блага, а вечное — такое как любовь и тепло человеческих отношений.

«Заметьте, мы не так часто говорим о деньгах или еще о чем-то, что нам оставили наши предки. Мы в первую очередь говорим о том, что они сделали. Делать нужно, а не заботиться о чем-то другом. Именно дела — то, что мы возьмем с собой в жизнь вечную из временной», — заявил иерей Димитрий.

В боевом клубе, которым руководит священнослужитель, вопросам морально-нравственного и духовно-религиозного воспитания уделяется большое внимание. По его словам, только став высоко нравственной личностью, человек может стать настоящим патриотом.
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