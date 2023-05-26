Иерей Димитрий Зубов рассказал, как воспитать патриота, не страдающего национализмом

Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Приморском районе Санкт-Петербурга иерей Димитрий Зубов рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» о важности религиозно-духовных основ в патриотическом воспитании молодежи.
Прошедший эфир программы «Вертикали» диакон Георгий Роденков, клирик храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» посвятил теме воспитания молодежи в духе патриотизма. О том, что вкладывает в это понятие Русская православная церковь, диакон Георгий попросил рассказать иерея Димитрия, при храме которого уже шесть лет работает патриотический молодежный клуб «ZOV». Клуб создан совместно с Федерацией шахбокса Санкт-Петербурга на базе профессиональной академии единоборств «KEA-Fighting».
Иерей Дмитрий считает патриотическое воспитание подрастающего поколения важной функцией церкви. По его словам, именно церковь дает человеку те основы, которые не дают патриотизму выродиться в национализм.
«Патриотизм — это очень хорошая идея, но без морально-нравственных ценностей он превратится рано или поздно в национализм. Поэтому изначально нужно определиться не только с вектором развития патриотизма, но и с тем, какие морально-нравственные основы мы будем закладывать в человека», — заявил иерей Дмитрий.
По словам священнослужителя, патриотизм воспитывает в человеке две базовые установки: для чего необходимо жить или за что можно умереть. Абсолютно важно умереть за свою страну, но еще важнее прожить жизнь ради своей страны, считает он. Развивать в себе такое отношение к жизни, по мнению иерея, человек может, только имея морально-нравственные и религиозно-духовные ценности.
Одной из основных целей патриотического воспитания молодежи является формирование незлобивой личности, которая ценит жизнь других людей, невзирая на их национальную или религиозную принадлежность. О важности этой установки, по словам иерея, еще девять лет тому назад заявил патриарх Кирилл, рассуждая на тему патриотизма. Затрагивая процесс обучения школьников основам православной веры, патриарх отметил: беседуя с учащимися, необходимо подчеркивать, что твой патриотизм и твоя вера диктует тебе уважение к иным людям — к иным в первую очередь по национальному признаку и по религиозной идентификации.
«Если мы говорим, что недопустимо иметь плохое отношение с человеком, который иной, то мы в первую очередь должны отмечать и то, что это призыв к активному сопротивлению злу. Твой патриотизм не дает тебе никакого права довлеть над другим человеком. Такой нравственный императив подталкивает ребенка к активному выполнению требования быть незлобивым. Очень важно с самого детства понимать, что другой человек имеет право на самоидентификацию», — пояснил иерей Димитрий.
Священнослужитель считает важным сохранение института семьи для взращивания поколения, преданно любящего свою родину. По его словам, когда ребенок видит любовь между родителями, тогда, воспитываясь в этой атмосфере любви, он вырастает созидателем по натуре. А если он видит, как родители без конца ругаются, родители не любят друг друга и в итоге разводятся, это наносит ему глубокие раны, которые делают ребенка нелюдимым и агрессивным, для которого общее благо — пустое место.
«Если ребенок, девочка или мальчик — неважно, видит, что мама или папа не ценят все то, что они уже создали, то и он так будет относиться. Просто потому, что он не знает альтернативного мнения, ему никто не расскажет об этом», — отметил иерей Димитрий.
В результате таких детей быстро захватывают гаджеты и интернет-сети, которые наполняют их деструктивным контентом. У них быстро падает успеваемость в школе, растет невнимание и раздражение к окружающим.
«Накапливаясь, все это приводит человека на темную сторону силы», — пояснил Иерей Димитрий.
Семья, по словам священнослужителя, дает ребенку связь поколений. Человек укореняется в жизни, общаясь с родителями и старшими родственниками. Связь поколений, отметил иерей, помогает ребенку выработать правильные критерии жизни: учит ценить не что-то временное, как материальные блага, а вечное — такое как любовь и тепло человеческих отношений.
«Заметьте, мы не так часто говорим о деньгах или еще о чем-то, что нам оставили наши предки. Мы в первую очередь говорим о том, что они сделали. Делать нужно, а не заботиться о чем-то другом. Именно дела — то, что мы возьмем с собой в жизнь вечную из временной», — заявил иерей Димитрий.
В боевом клубе, которым руководит священнослужитель, вопросам морально-нравственного и духовно-религиозного воспитания уделяется большое внимание. По его словам, только став высоко нравственной личностью, человек может стать настоящим патриотом.