Иерей Димитрий Зубов рассказал, как воспитать патриота, не страдающего национализмом

Одной из основных целей патриотического воспитания молодежи является формирование незлобивой личности, которая ценит жизнь других людей, невзирая на их национальную или религиозную принадлежность. О важности этой установки, по словам иерея, еще девять лет тому назад заявил патриарх Кирилл, рассуждая на тему патриотизма. Затрагивая процесс обучения школьников основам православной веры, патриарх отметил: беседуя с учащимися, необходимо подчеркивать, что твой патриотизм и твоя вера диктует тебе уважение к иным людям — к иным в первую очередь по национальному признаку и по религиозной идентификации.