В России устранили угрозу исчезновения дальневосточного леопарда

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил на Х Невском международном экологическом конгрессе о том, что угроза существования дальневосточного леопарда миновала.
Отметим, что дальневосточный леопард является самой редкой на планете крупной кошкой. Этот вид обитает в основном в Приморском крае и небольшом участке территории Китая на границе с Россией. Большая часть популяции располагается в национальном парке «Земля леопарда».
Ранее сообщалось, что российский певец Дима Билан оценил поведение дальневосточного леопарда по имени Виктор, крестником которого он является.