Новосибирские власти хотят усилить контроль за вывозом строительных отходов

Власти Новосибирской области собираются внедрить систему цифрового контроля за утилизацией строительного хлама по примеру Москвы. Об этом рассказали в региональном Минприроды.
Как сообщает Infopro54.ru, система цифрового контроля за утилизацией строительного мусора поможет проследить за движением техники со строительным хламом и убедиться в том, что мусор вывезен на спецобъекты приема, а не на стихийные свалки, отметили в министерстве.
Сроки выполнения и вопросы оплаты проекта находятся в стадии разработки. Сейчас обговариваются правовые и технические нюансы. Аналогичная система функционирует в Москве с 2020 года.
Система в столице позволила упорядочить график обращения со строительными отходами, максимально усложнить действие серых схем, предотвратить возникновение несанкционированных свалок и нарастить объемы переработки мусора. Так, за время использования сервиса объем выброшенного в черте города мусора уменьшился на 56%, а сами отходы начали перерабатываться в соответствии с современными стандартами, поделились в пресс-службе ведомства.