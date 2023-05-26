Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Новосибирские власти хотят усилить контроль за вывозом строительных отходов

Общество
Новосибирские власти хотят усилить контроль за вывозом строительных отходов

Власти Новосибирской области собираются внедрить систему цифрового контроля за утилизацией строительного хлама по примеру Москвы. Об этом рассказали в региональном Минприроды.

Как сообщает Infopro54.ru, система цифрового контроля за утилизацией строительного мусора поможет проследить за движением техники со строительным хламом и убедиться в том, что мусор вывезен на спецобъекты приема, а не на стихийные свалки, отметили в министерстве.

Сроки выполнения и вопросы оплаты проекта находятся в стадии разработки. Сейчас обговариваются правовые и технические нюансы. Аналогичная система функционирует в Москве с 2020 года.

Система в столице позволила упорядочить график обращения со строительными отходами, максимально усложнить действие серых схем, предотвратить возникновение несанкционированных свалок и нарастить объемы переработки мусора. Так, за время использования сервиса объем выброшенного в черте города мусора уменьшился на 56%, а сами отходы начали перерабатываться в соответствии с современными стандартами, поделились в пресс-службе ведомства.
новосибирская область вывоз строительных отходов система контроля
Военкоры ФАН