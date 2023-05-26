ВСУ потеряли 90 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях

Российские военные ликвидировали более 90 военнослужащих ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Западной» группировки войск при помощи артиллерийского огня поразили украинские подразделения на Купянском направлении. Всего ВСУ потеряли две ДРГ, 35 солдат, три автомобиля и габицу «Мста-Б».
«На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, армейской авиацией и огнем артиллерии группировки войск «Центр» <...> За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — говорится в отчете Минобороны.
Накануне подразделения российских войск успешно уничтожили 28 украинских БПЛА за сутки. Система ПВО смогла уничтожить восемь ракет HIMARS.