Франция требует депортации 10 тысяч тунисских мигрантов из страны

Париж, 26 мая. Генеральный консул Франции в Тунисе Доминик Маас сообщил о выдаче десяти тысяч запросов на депортацию североафриканских граждан, незаконно проживающих на территории страны, пишут арабские СМИ.
Власти Туниса обеспокоены продолжающейся стратегией Елисейского дворца по высылке нелегальных мигрантов, которая негативно скажется на стране, переживающей экономический кризис.
«Наблюдатели считают, что Франции необходимо понять финансовую ситуацию, в которой находится североафриканское государство в свете последовательных волн беженцев, прибывающих из стран Африки к югу от Сахары», — сообщили в ведомстве.
Маас подчеркнул, что безопасность вопроса миграции остается проблемой, когда рассматриваются заявления на получение виз, поданные в Генеральное консульство Парижа в Тунисе.
Ранее Министерство внутренних дел Ливии заявило об аресте троих торговцев людьми в Триполи.