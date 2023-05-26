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Минобороны Украины назвало требуемое количество истребителей F-16

Армия
Минобороны Украины назвало требуемое количество истребителей F-16

Украинским военным нужно 48 истребителей F-16 для решения поставленных задач, сообщается на странице Минобороны страны в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ).

Для успешной реализации планов Киеву нужны четыре эскадрильи западных самолетов, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что одно подразделение включает 12 истребителей.

Ранее в США усомнились в способности F-16 переломить ситуацию в зоне конфликта. Американский генерал Марк Милли назвал поставки ПВО и боеприпасов Украине приоритетными для западных стран.
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