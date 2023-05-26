Спецпредставитель Китая Ли Хуэй заявил о необходимости сохранить за Россией новые регионы

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал сохранить за Россией ее новые субъекты. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
Как стало известно, соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего европейского турне. Целью поездки в страны региона стало участие в консультациях по урегулированию украинского кризиса.
При этом, общаясь с коллегами из других государств, представитель Пекина указал на необходимость добиться немедленного прекращения огня в Донбассе. Также он подчеркнул, что Москва должна сохранить контроль над освобожденными ранее территориями.
В пятницу, 26 мая, Ли Хуэй прибыл в российскую столицу. У дипломата были запланированы встреча с заместителем министра иностранных дел страны Михаилом Галузиным и прием у главы ведомства Сергея Лаврова.