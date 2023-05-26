Путин заявил, что Россия остается неотъемлемой частью глобальной экономики

Москва является неотъемлемым участником глобальной экономики. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин.
В пятницу, 26 мая президент провел встречу с представителями организации «Деловая Россия». При этом лидер страны начал свое выступление с обращения к предпринимателям, поздравив их с профессиональным праздником.
Как отметил Путин, государство не должно замыкаться исключительно на внутреннем рынке. РФ остается неотъемлемой частью мировой экономики, подчеркнул он.
Более того, президент указал на существование перспективного «рынка будущего». Речь шла о странах Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и Африки.
Меж тем ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которым главе государства доверяют 80% россиян. В то же время деятельность Путина одобрили 76,5% опрошенных.