Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российские войска уничтожили места хранения боеприпасов ВСУ

Армия
Российские войска уничтожили места хранения боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на брифинге Минобороны РФ.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что удар был нанесен в ночь на пятницу. Цель группового удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.

В Минобороны также уточнили, что в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. Ударом было уничтожено хранилище боеприпасов в районе Верхнекаменского.

Ранее сообщалась, что история с уничтожением американского ЗРК Patriot на Украине оказала существенное влияние на США и другие страны Запада.
всу днр точечные удары склад
Военкоры ФАН