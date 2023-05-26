Российские войска уничтожили места хранения боеприпасов ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по местам хранения боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на брифинге Минобороны РФ.
Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что удар был нанесен в ночь на пятницу. Цель группового удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.
В Минобороны также уточнили, что в Донецкой Народной Республике российские военные уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ. Ударом было уничтожено хранилище боеприпасов в районе Верхнекаменского.
Ранее сообщалась, что история с уничтожением американского ЗРК Patriot на Украине оказала существенное влияние на США и другие страны Запада.