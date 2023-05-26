Адвокат Дмитрий Краснов заподозрил отели Hilton в антироссийской деятельности

Почетный адвокат России, член высшего совета «Сильной России» Дмитрий Краснов проанализировал работу отелей Hilton в России и объяснил в беседе с корреспондентом ФАН, почему считает, что деятельность сети может носить антироссийский характер.
Юрист пояснил, что его интерес к деятельности сети отелей в российских регионах привлек случай в Самаре. Там бойца СВО отказались заселять в гостиницу Hampton by Hilton по военному билету, востребовав паспорт.
«Но военнослужащие сдают паспорта, и их удостоверением личности на весь срок службы является военный билет. Требование предъявления паспорта для заселения равносильно отказу всем военнослужащим России в оказании услуг. Это ни что иное, как дискриминация по профессиональной принадлежности, которая во время проведения СВО выглядит циничной издевкой», — объяснил собеседник ФАН.
Краснов напомнил, что это не первый инцидент в сети Hilton, связанный с конфликтом на Украине. Так, в апреле 2022 года из «Хилтона» в Польше выгнали украинскую беженку.
«Женщина неосторожно заявила, что Харьков обстреливали не российские войска, а вооруженные формирования Украины. Ее обвинили, что она «пропагандировала в отеле Hilton русский мир» и потребовали «последовать за русским кораблем», намекая на ставший интернет-мемом матерный выкрик украинского пограничника», — отметил спикер.
Кроме того, обращает внимание юрист, сеть отелей Hilton еще в марте 2022 года ввела собственные санкции против России — закрыли корпоративный офис в Москве и приостановили все новые проекты в России.
Всю прибыль от коммерческой деятельности в РФ Hilton решил отправлять «на оказание гуманитарной помощи Украине». Адвокат Краснов считает, что следует проверить и доподлинно установить, на какого рода «помощь» тратятся деньги российских постояльцев и насколько эта помощь соответствует понятию «гуманитарная».
Дмитрий Краснов также обратил внимание на то, что данные гостей отелей Hilton передаются в США.
«Даже для того, чтобы просто зайти на российский сайт сети отелей, необходимо дать согласие на передачу персональных данных в офис Hilton Domestic Operating Company Inc. В США и это явное нарушение российского законодательства. Очевидно, что такая передача данных может быть использована западным разведсообществом в антироссийских целях»», — резюмировал адвокат.
Ранее сообщалось, что турецкие отели опускают стоимость проживания из-за снижающегося спроса со стороны российских туристов. В среднем отдых в Турции подешевел на 20-30%.