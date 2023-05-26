YouTube откажется от формата временных публикаций

Руководство американской корпорации Google заявило о том, что для видеохостинга YouTube перестанут быть доступны видео в формате сторис.
Данная мера будет введена для сервиса 26 июня. Сообщается, что все истории, которые будут опубликованы ближе к этому дню, удалятся через 7 дней. В опубликованном заявлении Google порекомендовал пользоваться форматом для коротких вертикальных видео Shorts.
Ранее пользователям Google было предложено входить в аккаунты без использования паролей. Это стало возможно благодаря криптографическим ключам, для активации которых необходим лишь смартфон. Сообщается, что новый способ будет гораздо более безопасным и удобным.