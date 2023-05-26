Территорию площадью 7500 га планируют обработать от саранчи в Волгоградской области

В этом году в Волгоградской области намерены обработать от саранчовых вредителей территорию площадью 7,5 тысяч гектаров, это примерно 0,08% от всего объема сельхозугодий. Благодаря своевременным мероприятиям за последние десять лет площадь распространения этих насекомых в регионе уменьшилась в 15 раз, добавили в Россельхозцентре.