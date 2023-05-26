Территорию площадью 7500 га планируют обработать от саранчи в Волгоградской области

Специалисты в Волгоградской области контролируют ситуацию, связанную с распространением саранчи. Более подробно об этом рассказали в региональном Россельхохцентре.
Как пишет сетевое издание «Городские вести», сотрудники Россельхозцентра непрерывно проводят фитосанитарные исследования, быстро фиксируют и локализуют очаги распространения саранчи. Мониторинг произведен на площади свыше 14 000 гектаров, сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам экспертов, весной 2023 года для развития саранчи условия сложились негативные. При этом имеется возможность постепенно обрабатывать очаги, в которых насекомые уже развились до определенной степени. Регион обеспечен инсектицидами в достаточной мере, имеется все необходимое оборудование, при этом государство возмещает фермерам 99% издержек.
В этом году в Волгоградской области намерены обработать от саранчовых вредителей территорию площадью 7,5 тысяч гектаров, это примерно 0,08% от всего объема сельхозугодий. Благодаря своевременным мероприятиям за последние десять лет площадь распространения этих насекомых в регионе уменьшилась в 15 раз, добавили в Россельхозцентре.