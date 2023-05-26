Замглавы МИД Вершинин назвал невыдачу виз для российских делегатов в ООН нетерпимой

Ситуация с выдачей американских виз для российских делегатов в ООН неприемлема. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Дипломат отметил, что на данный момент отсутствуют сдвиги в лучшую сторону. Вершинин также напомнил, что у США есть юридические обязательства как у принимающей страны, которая подписала соответствующие соглашения в 1947 году.
«Пока арбитражная процедура не начата. Но мы будем этого добиваться. И речь не только о России, достаточно большая группа стран по существу ущемлены в своих правах в том, что касается обеспечения вклада и участия в работу ООН», — заявил дипломат.
Накануне российский МИД вызвал послов Германии и Дании в связи с протестом из-за результатов расследования по «Северным потокам». До этого внешнеполитическое ведомство вызвало главу шведской дипмиссии.