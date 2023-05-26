Самойлова рассказала, что Джиган похудел на пять килограммов на «жесточайшей» диете

Российская модель и блогер Оксана Самойлова рассказала в социальных сетях, что ее супруг, рэп-исполнитель Джиган, сейчас сидит на жесткой диете. Музыкант уже две недели следит за питанием.
Самойлова оценила преображение мужа, сказав, что он похорошел. По ее словам, он выглядит красивым и здоровым.
«У Джигана не будет пузика!» — добавила звезда.
Оксана Самойлова вышла замуж за Джигана в 2012 году. У супругов четверо детей: 11-летняя Ариела, восьмилетняя Лея, пятилетняя Майя и трехлетний Давид.
Не так давно в Сети появились слухи о том, что пара разводится. Джиган перестал появляться на фото в соцсетях жены. Позже выяснилось, что в семье действительно произошла ссора, но звезды сумели наладить отношения и помирились.
Ранее Самойлова поделилась с подписчиками, что муж подарил ей букет из 501 розы.