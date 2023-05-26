Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Самойлова рассказала, что Джиган похудел на пять килограммов на «жесточайшей» диете

Шоу-бизнес
Самойлова рассказала, что Джиган похудел на пять килограммов на «жесточайшей» диете

Российская модель и блогер Оксана Самойлова рассказала в социальных сетях, что ее супруг, рэп-исполнитель Джиган, сейчас сидит на жесткой диете. Музыкант уже две недели следит за питанием.

Самойлова оценила преображение мужа, сказав, что он похорошел. По ее словам, он выглядит красивым и здоровым.

«У Джигана не будет пузика!» — добавила звезда.

Оксана Самойлова вышла замуж за Джигана в 2012 году. У супругов четверо детей: 11-летняя Ариела, восьмилетняя Лея, пятилетняя Майя и трехлетний Давид.

Не так давно в Сети появились слухи о том, что пара разводится. Джиган перестал появляться на фото в соцсетях жены. Позже выяснилось, что в семье действительно произошла ссора, но звезды сумели наладить отношения и помирились.

Ранее Самойлова поделилась с подписчиками, что муж подарил ей букет из 501 розы.
оксана самойлова шоу-бизнес джиган диета
Военкоры ФАН