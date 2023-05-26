Daily Mail: Леонардо Ди Каприо и Ирина Шейк встречались во время Каннского фестиваля

В связи с произошедшим многие фанаты поверили в интрижку актера и манекенщицы, однако некоторые не придали этому большого значения. Свою позицию они объяснили тем, что артист якобы не мог нарушить свое «незыблимое правило» — не заводить отношения с девушками старше 25 лет.