Daily Mail: Леонардо Ди Каприо и Ирина Шейк встречались во время Каннского фестиваля

Поклонники заметили, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо уделял особе внимание российской супермодели Ирине Шейк во время Каннского кинофестиваля. Об этом говорится в материале издания Daily Mail.
Как стало известно, знаменитости несколько раз встречались в рамках мероприятия на Лазурном Берегу. Сначала манекенщица посетила показ нового фильма «Убийцы цветочной луны» и организованную после этого вечеринку, в которой принял участие и исполнитель главной роли.
Впоследствии они пересеклись на праздновании дня рождения общей знакомой — модели Наоми Кэмпбелл. Как подтвердили очевидцы, оба раза актер «кружил» вокруг 37-летней Шейк.
При этом слухи о романе Ди Каприо с россиянкой появились еще в апреле 2023 года. Это произошло после того, как папарацци засекли давних друзей на музыкальном фестивале Coachella в американском штате Калифорния.
В связи с произошедшим многие фанаты поверили в интрижку актера и манекенщицы, однако некоторые не придали этому большого значения. Свою позицию они объяснили тем, что артист якобы не мог нарушить свое «незыблимое правило» — не заводить отношения с девушками старше 25 лет.
Ранее сообщалось, что премьера картины «Убийцы цветочной луны» состоится 20 октября текущего года. Кинолента станет доступна для просмотра на платформе Apple TV+.