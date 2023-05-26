У Блиновской и ее супруга арестовали еще сотни миллионов рублей на 136 счетах

Следствие наложило обеспечительные меры сразу на 136 банковских счетов супругов. Правоохранители пошли на соответствующие меры в рамках уголовного дела о неуплате Блиновской и ее мужем налогов. Уточняется, что средства на счетах хранились в различных валютах.