У Блиновской и ее супруга арестовали еще сотни миллионов рублей на 136 счетах

Еще сотни миллионов рублей на счетах блогера Елены Блиновской и ее мужа оказались под арестом. Об этом сообщили правоохранительные органы.
Следствие наложило обеспечительные меры сразу на 136 банковских счетов супругов. Правоохранители пошли на соответствующие меры в рамках уголовного дела о неуплате Блиновской и ее мужем налогов. Уточняется, что средства на счетах хранились в различных валютах.
Мосгорсуд ранее отклонил апелляционную жалобу на избрание домашнего ареста блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.