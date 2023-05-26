Российские силы ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Силы ПВО ВС России перехватили две украинские крылатые ракеты за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что речь идет о двух крылатых ракетах Storm Shadow, которые украинским военным передала Британия. Российскими силами ПВО также перехвачен тактический снаряд ОТРК «Гром-2».
ВС РФ с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» ранее удалось уничтожить на Краснолиманском направлении около 65 солдат ВСУ.
Вместе с тем российские силы успешно испытали работу зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» в полностью автоматическом режиме – без участия оператора. В зоне проведения специальной военной операции ЗРК сбил несколько украинских самолетов и БПЛА.