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Российские силы ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Армия
Российские силы ПВО за сутки перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Силы ПВО ВС России перехватили две украинские крылатые ракеты за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что речь идет о двух крылатых ракетах Storm Shadow, которые украинским военным передала Британия. Российскими силами ПВО также перехвачен тактический снаряд ОТРК «Гром-2».

ВС РФ с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» ранее удалось уничтожить на Краснолиманском направлении около 65 солдат ВСУ.

Вместе с тем российские силы успешно испытали работу зенитно-ракетного комплекса С-350 «Витязь» в полностью автоматическом режиме – без участия оператора. В зоне проведения специальной военной операции ЗРК сбил несколько украинских самолетов и БПЛА.
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