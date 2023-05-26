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Глава МВД Колокольцев провел заседание по добровольному переселению соотечественников

Общество
Глава МВД Колокольцев провел заседание по добровольному переселению соотечественников

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев провел заседание комиссии по реализации государственной программы, помогающей соотечественникам за рубежом.

О мероприятии сообщила представитель МВД Ирина Волк. В рамках мероприятия особое внимание уделили работе с гражданами в новых регионах. Помимо этих субъектов в дискуссии также обсуждались региональные программы для Республики Татарстан, Омской и Калужской областей.

«Процесс возвращения на Родину должен быть простым, быстрым и понятным, но, конечно же, без ущерба для вопросов национальной безопасности», — отметил он.

Одной из наиболее важных проблем новых регионов остается не только переход на новые стандарты, но и обстановка. Субъекты подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, ранее боевики попали в здание Научно-исследовательского института около Покровского рынка.
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