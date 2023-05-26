Глава МВД Колокольцев провел заседание по добровольному переселению соотечественников

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев провел заседание комиссии по реализации государственной программы, помогающей соотечественникам за рубежом.
О мероприятии сообщила представитель МВД Ирина Волк. В рамках мероприятия особое внимание уделили работе с гражданами в новых регионах. Помимо этих субъектов в дискуссии также обсуждались региональные программы для Республики Татарстан, Омской и Калужской областей.
«Процесс возвращения на Родину должен быть простым, быстрым и понятным, но, конечно же, без ущерба для вопросов национальной безопасности», — отметил он.
Одной из наиболее важных проблем новых регионов остается не только переход на новые стандарты, но и обстановка. Субъекты подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, ранее боевики попали в здание Научно-исследовательского института около Покровского рынка.