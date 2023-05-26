Электромонтер в Шахтах погиб от удара током

Сотрудники СУ СК России по Ростовской области устанавливают обстоятельства трагедии в городе Шахты.
По версии следствия, речь с большой долей вероятности идет о трагическом несчастном случае на производстве. Выполняя ремонтные работы на шахтинской высоковольтной линии электропередач на улице 8 Марта, 45-летний электромонтер получил удар током, сообщает Информационный портал города Шахты.
В результате полученных травм он скончался. Отмечается, что следователи уже осмотрели место ЧП, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, а также доследственную проверку. По ее итогам будут приняты дальнейшие процессуальные решения.