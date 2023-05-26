Пользователей компьютеров Mac предупредили о рисках взлома

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предупредил владельцев компьютеров и ноутбуков Mac от Apple о существующих уязвимостях операционной системы (ОС) macOS, сообщает «Газета.Ru».
Ульянов отметил, что для macOS применимы не все методы кибератак злоумышленников. Однако все равно находятся новые способы проникнуть в операционную систему.
Один из таких рисков был до того, как Apple в начале текущего года закрыла уязвимость в WebKit. Движок использовался для отображения веб-страниц, который работал с несколькими десятками приложений, в том числе и браузер Safari.
Злоумышленники могли выполнить произвольный вредоносный код во время того, когда WebKit обрабатывал веб-контент. Эта уязвимость часто использовалась хакерами до устранения. Однако Ульянов предупредил, что подобный риск взлома есть до сих пор.
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