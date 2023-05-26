Аналитик Анпилогов рассказал, кого и за что могут лишить загранпаспорта РФ

Накануне глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил о разработке законопроекта по наказанию мужчин, незаконно покинувших страну в условиях военного конфликта. Как указал политолог Алексей Анпилогов, в России похожую меру уже недавно приняли.
По словам министра Клименко, предполагаемый документ будет ориентирован на послевоенный период. Он сообщил, что Кабмин Украины и депутаты Верховной рады Украины совместно разрабатывают законопроект, предусматривающий наказание для мужчин, незаконно выехавших из страны во время боевых действий. Сегодня такие нормы на Украине еще не установлены.
Но эксперты уверены, что прежде всего он ориентирован на нынешнюю ситуацию, когда многие украинцы стремятся уехать или спрятаться от мобилизации. Напомним, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), число беженцев с Украины, прибывших в Европу с начала военной спецоперации РФ, на 23 мая 2023 года достигло 8 миллионов 249 тысяч человек. Больше всего беженцев за 14 месяцев приняла Россия — 2,85 миллиона человек. Далее следуют Польша (1,6 миллиона), Германия (1,06 миллиона), Чехия (520 тысяч) и Британия (204,7 тысячи человек). В УВКБ отметили, что из всех украинских беженцев 60% составляют лица от 18 до 64 лет, из них 26,7% мужчин. То есть, по подсчетам ООН, сегодня в странах ЕС находится 870 тысяч мужчин-украинцев призывного возраста.
Ранее, в конце марта, спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко предупредил, что выехавших за границу мужчин «предполагается возвращать в страну». Однако адвокаты уточнили, что решения украинской погранслужбы не могут служить основанием для того, чтобы власти других стран стали возвращать оттуда беженцев. В целом, эта инициатива повисла в воздухе, так как государства ЕС не решились вводить такие меры для людей, бежавших от военных действий. Ведь эти решения могли нанести сокрушительный удар по рейтингу руководства ЕС.
Как сообщил корреспонденту ФАН военный эксперт, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов, если на Украине такие меры только рассматриваются, то в России одна из них уже введена в действие.
«Что касается наказания для уехавших граждан, то эти меры обсуждаются не только на Украине, но и в России. Недавно Госдума РФ приняла закон об упрощенном порядке лишения загранпаспорта — в случае, если российский гражданин осужден, и есть вступивший в силу приговор. В этом случае человека могут лишить загранпаспорта, поскольку он является собственностью Российской Федерации, — напомнил аналитик. — В этом случае процедура крайне проста — делается запрос в страну пребывания гражданина РФ с предложением сдать загранпаспорт в полицию. В случае, если человек не имеет двойного гражданства, он просто теряет документальные основания, по которым он находится за рубежом».
По словам Анпилогова, это особенно актуально для тех господ, которые выехали из РФ и помогают донатами ВСУ, или помогают ГУР Украины убивать российских граждан.
«Для таких людей есть судебное заседание, присовокупление к материалам дела их публичных заявлений или постов в соцсетях, после чего — лишение российского паспорта. Причем речь не идет о лишении гражданства РФ, у гражданина просто забирают документ, который он использовал для выезда из нашей страны. Это крайне осложнит ему пребывание за пределами России», — отметил эксперт.
Такая мера вовсе не превратит гражданина РФ в апатрида, потому что лишить человека гражданства, полученного по праву рождения, невозможно.
«Такой нормы в законодательстве нет. А вот лишить вредителей России документа, которые поддерживают его статус, вполне возможно. Я не думаю, что эта мера будет использоваться для того, чтобы принудительно вернуть на родину тех, кто уклоняется от призыва. Но зато серьезно ограничит в правах россиян, которые не понимают, что жертвовать сейчас деньги в пользу ВСУ — это сейчас, по сути, антигосударственный поступок. Например, известный российский музыкант Борис Гребенщиков (признан иноагентом в РФ) хвастался тем, что давал концерты в пользу украинской армии. Вот, пусть БГ и подумает, есть ли у него сейчас какой-то второй паспорт. И, если есть, пусть объявит себя подданным того государства, на которое он работает — чтобы ни у кого уже не было сомнений по этому поводу».
Эксперт выразил сомнение в том, что Гребенщиков мог стать гражданином Непала или Бутана, в которых он любил бывать, а заранее получил себе какое-то более престижное гражданство.
Напомним, на днях в Киеве разрешили отыскивать призывников даже на пляжах. Как сообщила спикер украинской группировки «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк, мужчинам могут вручать повестки и на пляжах, ведь они являются общественными местами.