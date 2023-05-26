Аналитик Анпилогов рассказал, кого и за что могут лишить загранпаспорта РФ

Но эксперты уверены, что прежде всего он ориентирован на нынешнюю ситуацию, когда многие украинцы стремятся уехать или спрятаться от мобилизации. Напомним, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), число беженцев с Украины, прибывших в Европу с начала военной спецоперации РФ, на 23 мая 2023 года достигло 8 миллионов 249 тысяч человек. Больше всего беженцев за 14 месяцев приняла Россия — 2,85 миллиона человек. Далее следуют Польша (1,6 миллиона), Германия (1,06 миллиона), Чехия (520 тысяч) и Британия (204,7 тысячи человек). В УВКБ отметили, что из всех украинских беженцев 60% составляют лица от 18 до 64 лет, из них 26,7% мужчин. То есть, по подсчетам ООН, сегодня в странах ЕС находится 870 тысяч мужчин-украинцев призывного возраста.