МИД выразил посольству США протест из-за заявлений об ударе по Крыму

МИД России выразил протест американскому посольству в связи со словами помощника президента США Джейка Салливана об ударах по территории РФ. Об этом говорится на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
МИД указал, что заверения официальных лиц США о том, что Вашингтон не поощряет атаки Киева по территории РФ, лживы и лицемерны. В ведомстве указали на факты использования ВСУ западного вооружения для свершения террористических актов.
«Был заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника по национальной безопасности президента США Дж. Салливана, фактически одобрившего удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область», — говорится в сообщении.
В министерстве также подчеркнули, что враждебные действия США довели отношения с РФ до опасного кризиса. Москва также будет и впредь давать решительный отпор на любые недружественные действия Вашингтона.
Ранее Япония осудила намерение России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. По мнению Токио, данный шаг значительно повысит уровень мировой напряженности.