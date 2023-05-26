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В Британии сообщили о переходе к новому этапу боевых действий из-за гиперзвуковых ракет ВС РФ

Армия
В Британии сообщили о переходе к новому этапу боевых действий из-за гиперзвуковых ракет ВС РФ

Российское гиперзвуковое оружие является серьезным вызовом для западных стран, считает автор издания The Telegraph Гарри де Кетвилль.

Попытки противостоять таким ракетам преодолеваются благодаря их постоянному усовершенствованию, рассказал журналист. Он отметил, что использование Россией такого вооружения является началом перехода к новому этапу в противостоянии.

«По мере развития гиперзвуковых технологий уничтожение такой ракеты может стать невозможным», — подчеркнул де Кетвилль.

Ранее военный эксперт оценил последствия успешной атаки российскими «Кинжалами» американского ЗРК Patriot в Киеве. По словам эксперта, это стало ощутимым ударом по репутации компании Raytheon, которая является разработчиком ракетного комплекса.
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