Экологическое воспитание, переработка мусора и состояние Невы: эксклюзивное интервью ФАН с главой Росприроднадзора

Загрязнение воды и воздуха, сокращение лесных массивов, радиоактивные заражения почвы и увеличение промышленных и бытовых отходов — далеко не полный список экологических проблем, с которыми сталкивается наша страна. Однако ученые и ботаники прикладывают все усилия по сохранению национальных природных ресурсов нашей страны, и в этом им помогает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в интервью Федеральному агентству новостей, что нужно делать, чтобы заработала мусорная реформа, и как решить проблему утилизации отходов в России.
— Почему Вы решили оставить прокурорскую работу и заняться природоохранной деятельностью?
— Такой сложный вопрос. Я занималась в прокуратуре общим надзором — это надзор за исполнением федерального законодательства. Там было и экологическое законодательство. И, когда мне повезло, и я смогла себя реализовать, в том числе и в этой сфере, наверное, заниматься чем-то одним сегментированно, но заниматься хорошо, всегда полезно. Если бы я столько знала, когда я была старшим помощником прокурора, строила свою карьеру в прокуратуре и столько знала про экологическое законодательство, я была бы, наверное, лучшим помощником прокурора в этой части. Но теперь мои знания обогатились, и я считаю, что мы делаем вместе с прокуратурой очень важные вещи.
— Какие проблемы в экологии Невы в городской черте Петербурга Вы могли бы назвать?
— Ну, проблемы рек всегда одни. Это проблема водопользования, проблема сбросов, проблема сточных вод. Действительно, в Санкт-Петербурге построены очистные сооружения, и строили их долго. Они достаточно свежие и модернизированные. Но мы никуда не денемся от загрязнения ливневыми стоками. Мы с вами видим количество водного транспорта, курсирующего на реках. Я далека от мысли, что все это делается с соблюдением законодательства. Мы понимаем, что нагрузка на водный объект колоссальная, потому что живет большой город. И проблемы Невы в первую очередь — это, конечно, сточные воды.
— Как Вы оцениваете ситуацию с мусорной проблемой в России? Что уже сделано, что еще предстоит сделать?
— Ой, зря вы спрашиваете про мусор у контролера. Нам точно не достаточно того, что сделано. Контролер в принципе не может быть удовлетворен каким-то итоговым решением на сегодняшний момент. Мы считаем, что реформа должна идти семимильными шагами, какими она идет, и не останавливаться. И есть ряд регионов, где инфраструктуру ждут как воздух, но она там подзапаздывает, наверное. Задача реформы по обращению с отходами — сформировать полностью объекты, чтобы мы с вами в чистой стране наконец перестали убираться, потому что все закончилось.
— Сегодня много говорят о развитии внутреннего туризма. Какие меры для улучшения состояния экологии туристических маршрутов и мест необходимы? Нужна ли комплексная программа?
— Я глубоко убеждена, что любой гражданин Российской Федерации имеет возможность посещать любой уголок нашей страны. Но вместе с правом возникает обязанность, и обязанность вести себя экологично должна быть заложена в голове. Не только в вашей турпутевке, не только в каком-то окрике контролера. Есть места и территории с ограниченным доступом. Не потому, что вас хотели именно туда не пустить, этоэто делается в защитных, рекреационных целях. Если вы идете по деревянной дорожке, она построена по специальной технологии, пожалуйста, не надо с нее спрыгивать. Если вам говорят, что нельзя рыбачить в заповеднике, не надо пытаться поймать именно там рыбу и похвастаться друзьям. Это глупо, неэкологично, и, мне кажется, как минимум невежливо по отношению к своей стране. Я сейчас не буду говорить про штрафы, страшные уголовные дела. Но, путешествуя, всегда думайте о том, что вы туда еще раз вернетесь.
— Нужно ли России экологическое воспитание со школьной скамьи? Для того, чтобы, скажем, прийти к раздельному сбору отходов?
— Ну, мне кажется, сложно говорить об экологическом воспитании только в части раздельного сбора. Я вообще это не рассматриваю, это отдельный сегмент, который сам по себе придет, если у вас есть экологическое воспитание. Вот мы своей премией «Экология – дело каждого» — это у нас самая большая экологическая премия детско-юношеская, в этом году у нас и взрослая номинация есть — мы воспитываем нового нормального человека. Нормальный человек — это не только раздельный сбор, это экологичный человек, это не какой-то «фанат от экологии», который не носит кожаные вещи. Это обычный человек, который ведет себя обычным образом, который не обижает животных, не разжигает в лесу костер, убирает территорию за собой, если пошел с семьей на отдых, делает многие вещи, в том числе раздельный сбор мусора. И, конечно, экологическое воспитание должно быть не просто со школьной скамьи, это должно быть с самого детства и до самой последней минуты
— Жители Ленобласти жалуются на то, что региональный оператор, получив право на обращение с бытовыми отходами, в одностороннем порядке разрывает договоры с переработчиками. Насколько оправданна такая монополизация рынка, и чем она грозит в дальнейшем?
— Нас гораздо больше и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге заботит проблема отсутствия мест размещения отходов и оснащение их соответствующими вещами. То есть, по большому счету, вы пользуетесь свалками, а не полигонами. Полигон — это новое нормальное экологичное производство с применением разных технологий — утилизации солнечного газа, утилизации фильтрата, с соответствующим перекрытием и так далее. Вот такой должен быть полигон у нас сейчас. В Ленинградской области достаточно большое количество проблем, и мы постоянно здесь судимся и постоянно наказываем. Мне очень много пишут в соцсетях. Вы и Краснодарский край на самом большом контроле сейчас у нас. А по поводу коммерческой борьбы — Росприроднадзор такие вещи не контролирует. Но мы будем следить за планом утилизации, и тогда мы поймем, есть ли здесь перекосы. Если мы увидим к концу года невыполнение норматива по утилизации, либо его снижение, конечно, мы будем задавать вопросы коллегам, почему так случилось.