Экологическое воспитание, переработка мусора и состояние Невы: эксклюзивное интервью ФАН с главой Росприроднадзора

— Ну, мне кажется, сложно говорить об экологическом воспитании только в части раздельного сбора. Я вообще это не рассматриваю, это отдельный сегмент, который сам по себе придет, если у вас есть экологическое воспитание. Вот мы своей премией «Экология – дело каждого» — это у нас самая большая экологическая премия детско-юношеская, в этом году у нас и взрослая номинация есть — мы воспитываем нового нормального человека. Нормальный человек — это не только раздельный сбор, это экологичный человек, это не какой-то «фанат от экологии», который не носит кожаные вещи. Это обычный человек, который ведет себя обычным образом, который не обижает животных, не разжигает в лесу костер, убирает территорию за собой, если пошел с семьей на отдых, делает многие вещи, в том числе раздельный сбор мусора. И, конечно, экологическое воспитание должно быть не просто со школьной скамьи, это должно быть с самого детства и до самой последней минуты