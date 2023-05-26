Эмоции в обмен на опыт: зачем студентов педагогических коллежей хотят отправить на работу в детские сады

Студенты педагогических колледжей смогут работать по специальности в дошкольном образовании во время учебы, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Зачем в детских садах нужны «практиканты» на постоянной основе и готовы ли студенты к такой работе, корреспондент ФАН узнал у парламентариев и педагогов.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 46 Закона об образовании, предоставив возможность совершеннолетним студентам профучилищ и колледжей, обучающихся по специальности «Дошкольное образование» быть допущенными к занятию педагогической деятельностью по образовательным программам дошкольного образования в последний год обучения. Для этого им лишь надо успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за два предшествующих года.
По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, это тот самый случай, когда практика поможет теории. И чем раньше она начнется, тем эффективнее будет идти образовательный процесс.
«Студенты придут работать уже с багажом основных профессиональных знаний, к которым можно и нужно добавлять практические навыки. Более того, на третьем курсе, как правило, и начинается погружение в специализированные дисциплины, и тут параллельное учебе приобретение профессионального опыта будет как нельзя кстати. Можно сказать, что данное нововведение — хорошо всем знакомая производственная практика, но расширенная до больших масштабов», — резюмировал он.
Но тут же встает вопрос: насколько полезны будут такие неопытные детским садам. Доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и современных образовательных технологий, профессор Государственного университета просвещения Наталья Горлова считает, что именно молодежь поможет уже состоявшемуся коллективу дошкольного учреждения улучшить атмосферу. За счет ее энергичности и открытости, контакт с воспитанниками может выйти на иной уровень, а это, в свою очередь, снизит нагрузку на «уставших» коллег, которые находятся на грани эмоционального выгорания.
«Приход в детские сады студентов колледжей поможет омолодить профессиональный контингент в детских садах, а это очень важно. С детьми должен работать человек «с улыбкой», позитивный – тогда к нему тянутся окружающие. А даже десять лет работы в стрессовых ситуациях (это в том числе работа в школе и дошкольном учреждении) приводят к такому явлению, как эмоциональное выгорание. Молодежь сможет установить более прочный и эмоционально комфортный контакт с воспитанниками, найти с ними общий язык. Наверное, частично решится проблема кадрового голода», — сказала она.
При этом, чтобы дошкольных учреждениях получили не только молодые, но и квалифицированные кадры, стоит доработать программу первых курсов колледжей. Плюс усилить практическую часть, хотя в колледжах она и так достаточно насыщенная, подчеркнула она. Помимо этого, Горлова считает, что студенты должны получать допуск к самостоятельной работе с детьми только после сдачи «демонстрационного экзамена», где бы они показали свои практические умения и навыки.
«Для начала можно брать их на работу не воспитателями, а помощниками воспитателей, для которых дело всегда найдется: например, проводить прогулки, готовить детей к занятиям, да просто общаться с воспитанниками, так как у современных детей большой дефицит общения, они порой даже плохо говорят. А самое важное, к студентам нужно обязательно прикреплять наставников – опытных воспитателей», — уверена педагог.
На вопрос корреспондента ФАН о том, есть ли плюсы для студентов колледжей в работе параллельно с учебой, профессор ответила утвердительно. Во-первых, это возможность заработка, получения опыта и заблаговременного поиска постоянного места работы, куда можно прийти по окончании учебного заведения. Во-вторых, детский сад – прекрасная площадка для учебно-исследовательской деятельности, подчеркнула она.
«Один французский философ сказал: дошкольников должен обучать профессор, младших школьников – доцент, и тогда школьнику достаточно будет просто хорошего учителя. Этим сказано, насколько большая ответственность ложится на воспитателей детского сада. И во всем мире дошкольное образование считается самым трудным, сложным и высокооплачиваемым. У нас, к сожалению, наоборот. Эту ситуацию, на мой взгляд, тоже надо менять, чтобы привлекать в систему дошкольного образования молодых специалистов», — резюмировала профессор.
Ранее Наталья Горлова прокомментировала законопроект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде. По ее словам, главная польза такой меры — формирование у детей ответственного отношения к себе и окружающим.