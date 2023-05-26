Эмоции в обмен на опыт: зачем студентов педагогических коллежей хотят отправить на работу в детские сады

При этом, чтобы дошкольных учреждениях получили не только молодые, но и квалифицированные кадры, стоит доработать программу первых курсов колледжей. Плюс усилить практическую часть, хотя в колледжах она и так достаточно насыщенная, подчеркнула она. Помимо этого, Горлова считает, что студенты должны получать допуск к самостоятельной работе с детьми только после сдачи «демонстрационного экзамена», где бы они показали свои практические умения и навыки.