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Команда МарГУ выиграла студенческий чемпионат России по крикету

Спорт
Команда МарГУ выиграла студенческий чемпионат России по крикету

Триумфом сборной команды Марийского государственного университета (МарГУ) завершился турнир по крикету среди студентов.

В первом в России официальном турнире по крикету, который прошел на базе Пермского государственного медицинского университета, приняли участие более 100 студентов медицинских вузов из Волгограда, Оренбурга, Нальчика, Тамбова, Твери, Йошкар-Олы и других городов, сообщает «МедиаПоток».

Задавали тон иностранные студенты, для которых крикет более привычен. В итоге сборная МарГУ стала чемпионом, а главными звездами турнира признали индийских студентов, которые подтвердили статус Йошкар-Олы в качестве международной студенческой столицы.
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