Команда МарГУ выиграла студенческий чемпионат России по крикету

В первом в России официальном турнире по крикету, который прошел на базе Пермского государственного медицинского университета, приняли участие более 100 студентов медицинских вузов из Волгограда, Оренбурга, Нальчика, Тамбова, Твери, Йошкар-Олы и других городов, сообщает «МедиаПоток».