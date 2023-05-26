ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Украинские боевики нанесли удар по селу Новая Таволжанка, расположенному в Шебекинском округе Белгородской области. О последствиях обстрела рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, из-за действий ВСУ пострадала местная жительница. Медики диагностировали у нее поверхностные ранения мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Жертва обстрела, учиненного украинскими боевиками, находится в состоянии средней степени тяжести.
«Бригада ФМБА доставила ее в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заявил Гладков в своем Telegram-канале.
Осколки снарядов также нанесли урон постройкам на территории местной базы отдыха. В результате попадания украинского боеприпаса также загорелся гараж и частный жилой дом. Пламя ликвидировано.
Бойцы ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом ранее сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).