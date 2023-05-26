ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Бойцы ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом ранее сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).