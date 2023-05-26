Глава «Хранителей клятвы» получил 18 лет за участие в штурме Капитолия

Вашингтон, 26 мая. Американский суд приговорил к 18 годам заключения основателя организации Oath Keepers Стюарта Родса по обвинениям в мятеже и попытке государственного переворота в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года.
Также обвинительный приговор получил Келли Меггс — руководитель флоридского отделения «Хранителей клятвы». Ему дали 12 лет тюрьмы.
Как отмечают наблюдатели, Родс и Меггс стали первыми за более, чем 10 лет американцами, которые были признаны виновными в организации мятежа.
«Чего мы абсолютно не можем допустить, так это того, что группа граждан, которые из–за того, что им не понравились результаты выборов, которые не верили, что закон соблюдался должным образом, разжигают революцию», — заявил перед вынесением приговора окружной судья Амит Мехта.
По мнению судьи, Стюарт Родс руководил действиями членов «Хранителей клятвы», которые 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса США с целью помешать утверждению результатов выборов президента страны из-за сообщений о массовых фальсификациях в пользу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Как указали представители обвинения, проникновение в Капитолий было серьезной угрозой демократии.
Как отмечают аналитики, вынесение обвинительного приговора должно оказать «сдерживающее воздействие на эти группы», особенно в преддверии президентских выборов 2024 года.
Помимо руководителей Oath Keepers, Минюст США расследует дела в отношении участников протестов. По меньшей мере 22 человека были приговорены к различным тюремным срокам за участие в штурме Капитолия. Из них восьмерым были предъявлены обвинения в организации заговора с целью свержения правительства.
Сам Родс отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что суд над ним является политическим процессом.
«Я политический заключенный, и, как и президент Трамп, мое единственное преступление заключается в противостоянии тем, кто разрушает нашу страну», — заявил он в ходе судебного заседания.
Он подчеркнул, что действовал в защиту Конституции США, которая была нарушена в результате фальсификаций в ходе подсчета голосов. Родс добавил, что члены Oath Keepers не принимали участия в столкновениях с полицией или других противоправных действиях.
В ходе расследования стало известно о том, что сотрудники ФБР и полиции Капитолия, которые находились среди протестующих, подстрекали сторонников Трампа на столкновения с правоохранителями и призывали их к штурму здания конгресса. Также выяснилось, что сотрудники силовых ведомств, находившиеся в оцеплении вокруг Капитолия, сами пропустили часть митингующих внутрь. Суд, однако, не принял эти аргументы.
Специальная следственная комиссия Конгресса США, созданная Демпартией, в течение нескольких лет пыталась связать штурм федерального здания с экс-президентом Дональдом Трампом, который, по версии конгрессменов, руководил действиями людей, проникших в Капитолий. Таким образом демократы пытались обвинить его в попытке захвата власти. Впрочем, данное расследование не дало результатов.
Трамп и его сторонники неоднократно обвиняли администрацию Байдена в использовании ФБР, министерства юстиции и других федеральных служб в качестве инструмента подавления политических оппонентов.
Сам Трамп после оглашения приговора руководителям Oath Keepers заявил, что в случае избрания президентом в 2024 году помилует большинство участников событий 6 января, которые стали жертвами политических репрессий со стороны «вашингтонского болота».