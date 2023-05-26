Глава «Хранителей клятвы» получил 18 лет за участие в штурме Капитолия

В ходе расследования стало известно о том, что сотрудники ФБР и полиции Капитолия, которые находились среди протестующих, подстрекали сторонников Трампа на столкновения с правоохранителями и призывали их к штурму здания конгресса. Также выяснилось, что сотрудники силовых ведомств, находившиеся в оцеплении вокруг Капитолия, сами пропустили часть митингующих внутрь. Суд, однако, не принял эти аргументы.