В летевший из Новосибирска в Дубай пассажирский самолет ударила молния

В пассажирский лайнер российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Самолет планировал совершить полет из Новосибирска в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
По данным канала, инцидент произошел 24 мая. В аэропорту Толмачево во время подготовки самолета к рейсу были обнаружены следы разряда статического электричества на винглете левого полукрыла.
Воздушное судно отстранили от полетов. Специалисты начали проверку по факту случившегося.
Ранее пассажирский самолет получил повреждения во время посадки в аэропорту Шираза в Иране из-за мусора на взлетно-посадочной полосе.