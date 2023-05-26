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В летевший из Новосибирска в Дубай пассажирский самолет ударила молния

Происшествия
В летевший из Новосибирска в Дубай пассажирский самолет ударила молния

В пассажирский лайнер российской авиакомпании «Сибирь» ударила молния. Самолет планировал совершить полет из Новосибирска в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, инцидент произошел 24 мая. В аэропорту Толмачево во время подготовки самолета к рейсу были обнаружены следы разряда статического электричества на винглете левого полукрыла.

Воздушное судно отстранили от полетов. Специалисты начали проверку по факту случившегося.

Ранее пассажирский самолет получил повреждения во время посадки в аэропорту Шираза в Иране из-за мусора на взлетно-посадочной полосе.
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