Спецпредставитель Китая Ли Хуэй прибыл в МИД России для переговоров по Украине

Спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй прибыл для проведения переговоров по Украине в министерстве иностранных дел России.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Ли Хуэй встретится с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным. Также он будет принят главой ведомства Сергеем Лавровым.
Ли Хуэй завершает визитом в Россию турне, в ходе которого он посетил ряд стран Европы, а также Украину. Стороны обсудили мирную инициативу Китая.
В феврале власти Китая предложили свой вариант урегулирования конфликта, который включает 12 пунктов. Президент России Владимир Путин позже указывал, что часть пунктов мирного плана созвучны с российским подходом и могут быть взяты за основу.