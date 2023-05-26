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«Троицу» Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя с 4 июня

Общество
«Троицу» Андрея Рублева переместят в храм Христа Спасителя с 4 июня

Икона «Троица» Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя с 4 июня, сообщили в министерстве культуры России.

Уточняется, что ее переместят в храм на две недели. Затем чудотворную икону отправят на реставрацию. Сохранность «Троицы» будет обеспечиваться самыми безопасными средствами, говорится в сообщении.

Передача чудотворной иконы Андрея Рублева Русской православной церкви — это результат многолетнего диалога и преодоление игнорирования музейной «элитой» сакральности святыни, ранее заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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