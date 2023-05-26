Кинокомпания Russian World Vision получила права на фильмы японского режиссера Миядзаки

Российская кинокомпания Russian World Vision приобрела права на анимационные фильмы студии Ghibli. Информацию подтвердила пресс-служба организации.
Речь идет о картинах, созданных известными японскими режиссерами Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой. В их числе оказались ленты «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и множество других.
При этом генеральный директор компании, продюсер Константин Елкин анонсировал скорое появление фильмов в онлайн-кинотеатрах страны. Однако на данный момент неизвестно, с какими именно ресурсами будет заключено соглашение на показ.
«На данный момент мы ведем переговоры с площадками», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что с 1 июня картины студии Ghibli исчезнут из российских онлайн-кинотеатров. В настоящее время указанные творения можно посмотреть в Сети всего за один рубль.