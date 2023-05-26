Нижегородская семья отсудила у МВД 65 тысяч рублей за нераскрытое дело о мошенничестве

Супруги через суд добились выплаты компенсации у регионального МВД, обвинив его в плохом расследовании.
Муж и жена целых три года добивались от полиции найти мошенников в рамках соответствующего уголовного дела. Сотрудники МВД расследование то приостанавливали, то опять начинали, но аферистов так и не поймали, сообщает «Живем в Нижнем Новгороде».
Тогда пострадавшие подали иск в суд, который признал работу следователей неэффективной и обязал местное МВД выплатить семье компенсацию морального вреда в размере 65 тысяч рублей.