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Читатели «Гуаньчжа» поддержали заявление зампреда СБ РФ Медведева об украинском конфликте

Политика
Читатели «Гуаньчжа» поддержали заявление зампреда СБ РФ Медведева об украинском конфликте

Читатели издания «Гуаньчжа» поддержали высказывание зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева о конфликте на Украине. Они согласны с тем, что Россия, в отличие от Запада, сможет вести боевые действия годами.

Политический деятель ранее заявил, что сложившаяся ситуация может затянуться на года. Пользователи выразили согласие с этим тезисом. Они отметили положительные стороны РФ.

«Вести затяжные боевые действия русским ничего не стоит. Пройдет несколько лет, а эта страна все еще будет стоять», — подчеркнул один из комментаторов.

Некоторые напомнили о том, что страны ЕС и США своим поведением только улучшили отношения между Китаем и Россией.

«Украинский конфликт заставил Китай разглядеть сущность Запада. В то же время он показал надежность связей с Россией», — отмечает один из них.

Ранее Медведев сообщил о том, что на данный момент мирные переговоры с Украиной невозможны. Причина заключается в главе государства Владимире Зеленском.
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