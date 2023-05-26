Читатели издания «Гуаньчжа» поддержали высказывание зампреда СБ РФ Дмитрия Медведева о конфликте на Украине. Они согласны с тем, что Россия, в отличие от Запада, сможет вести боевые действия годами.
Политический деятель ранее заявил, что сложившаяся ситуация может затянуться на года. Пользователи выразили согласие с этим тезисом. Они отметили положительные стороны РФ.
«Вести затяжные боевые действия русским ничего не стоит. Пройдет несколько лет, а эта страна все еще будет стоять», — подчеркнул один из комментаторов.
Некоторые напомнили о том, что страны ЕС и США своим поведением только улучшили отношения между Китаем и Россией.
«Украинский конфликт заставил Китай разглядеть сущность Запада. В то же время он показал надежность связей с Россией», — отмечает один из них.
Ранее Медведев сообщил о том, что на данный момент мирные переговоры с Украиной невозможны. Причина заключается в главе государства Владимире Зеленском.