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Египет заявил о неспособности оплачивать в долларах пошлины на импорт пшеницы

Весь мир
Египет заявил о неспособности оплачивать в долларах пошлины на импорт пшеницы

Каир, 26 мая. Министр внутренней торговли и снабжения Египта Али аль-Мосельхи сообщил о неспособности страны выплатить пошлины на импорт пшеницы в долларах, пишут арабские СМИ.

Задержка Каира в погашении взносов за крупные закупки сельскохозяйственной продукции на несколько месяцев свидетельствует о неспособности властей решить валютный кризис в стране. Кроме того, недостаток твердой денежной единицы может привести к росту цен на хлеб в ближайшем будущем.

«Правительственный орган, ответственный за приобретение зерна, отложил открытие аккредитивов для уплаты пошлин на импорт пшеницы. Это сделано для ослабления финансового давления, вызванного нехваткой долларов», — заявил Аль-Мосельхи.

Если трудности в Египте продолжатся или ситуация в стране будет нестабильной, то это может привести к региональным и международным последствиям. Это еще более серьезно, учитывая, что проблема касается товара, без которого египтяне не могут обойтись, а именно хлеба.

Ранее Высший инвестиционный совет, возглавляемый президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, принял 22 важных решения в различных секторах и сферах экономики Каира.
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