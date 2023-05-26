Египет заявил о неспособности оплачивать в долларах пошлины на импорт пшеницы

Каир, 26 мая. Министр внутренней торговли и снабжения Египта Али аль-Мосельхи сообщил о неспособности страны выплатить пошлины на импорт пшеницы в долларах, пишут арабские СМИ.
Задержка Каира в погашении взносов за крупные закупки сельскохозяйственной продукции на несколько месяцев свидетельствует о неспособности властей решить валютный кризис в стране. Кроме того, недостаток твердой денежной единицы может привести к росту цен на хлеб в ближайшем будущем.
«Правительственный орган, ответственный за приобретение зерна, отложил открытие аккредитивов для уплаты пошлин на импорт пшеницы. Это сделано для ослабления финансового давления, вызванного нехваткой долларов», — заявил Аль-Мосельхи.
Если трудности в Египте продолжатся или ситуация в стране будет нестабильной, то это может привести к региональным и международным последствиям. Это еще более серьезно, учитывая, что проблема касается товара, без которого египтяне не могут обойтись, а именно хлеба.
Ранее Высший инвестиционный совет, возглавляемый президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси, принял 22 важных решения в различных секторах и сферах экономики Каира.