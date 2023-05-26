«ПСЖ» предложит нападающему Лионелю Месси контракт с зарплатой в 100 млн евро в год

По данным источника, клуб готов предложить 35-летнему нападающему контракт на один сезон с возможностью продления еще на сезон и зарплатой в 100 миллионов евро в год. При этом отмечается, что возвращение футболиста в каталонский клуб «Барселона» невозможно.