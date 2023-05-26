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«ПСЖ» предложит нападающему Лионелю Месси контракт с зарплатой в 100 млн евро в год

Спорт
«ПСЖ» предложит нападающему Лионелю Месси контракт с зарплатой в 100 млн евро в год

Руководство французского футбольного клуба ПСЖ подготовило для аргентинского форварда команды Лионеля Месси новое предложение. Об этом сообщил журналист Франсуа Галлардо в своем аккаунте в Twitter (заблокирован в России).

По данным источника, клуб готов предложить 35-летнему нападающему контракт на один сезон с возможностью продления еще на сезон и зарплатой в 100 миллионов евро в год. При этом отмечается, что возвращение футболиста в каталонский клуб «Барселона» невозможно.

Контракт форварда истекает в июне 2023 года, по которому его зарплата составляет 30 миллионов евро в год.

13 мая фанаты освистали аргентинца перед началом матча с «Аяччо» после его несогласованной поездки в Саудовскую Аравию. Тренер парижан Кристоф Гальтье отметил, что команда и фанаты должны наслаждаться игрой Месси и оценивать путь футболиста по достоинству.
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