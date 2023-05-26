Семья Баталова выразила недовольство условным сроком для похитившей имущество артиста Дрожжиной

Замоскворецкий суд Москвы признал супругов Наталью Дрожжину и Михаила Цивина виновными в хищении имущества семьи Баталова. Также был осужден их сообщник, нотариус Дмитрий Бублий. В отличие от актрисы, ее подельники получили реальные сроки.