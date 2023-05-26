Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Семья Баталова выразила недовольство условным сроком для похитившей имущество артиста Дрожжиной

Общество
Семья Баталова выразила недовольство условным сроком для похитившей имущество артиста Дрожжиной

Актриса Наталья Дрожжина получила условный срок за хищение имущества народного артиста СССР Алексея Баталова. Семья актера оказалась недовольна таким решение суда, рассказал их адвокат Сергей Лукин.

По словам представителя истцов, родственники Баталова рассчитывали на реальный срок для актрисы. Юрист сообщил, что обсудит с клиентами возможность обжаловать приговор.

«Почитаем сам приговор, подумаем. Может быть, мы в этой части обжалуем приговор за мягкость. Но мы пока об этом не думали», — заявил Лукин.

Замоскворецкий суд Москвы признал супругов Наталью Дрожжину и Михаила Цивина виновными в хищении имущества семьи Баталова. Также был осужден их сообщник, нотариус Дмитрий Бублий. В отличие от актрисы, ее подельники получили реальные сроки.
наталья дрожжина семья Алексея Баталова обжалование приговора
Военкоры ФАН