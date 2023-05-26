Экипаж корвета «Бойкий» уничтожил подводную лодку условного противника

Российский малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет» не имеет аналогов в мире.
В рамках плановых учений экипаж корвета «Бойкий» в акватории Балтийского моря уничтожил подводную лодку условного противника противолодочным комплексом. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Во время выхода в море экипаж корвета проекта 20380 «Бойкий» в морских полигонах Балтийского флота отработал действия по поиску и обнаружению подводной лодки с применением противолодочного вооружения. В качестве субмарины условного противника была задействована большая многоцелевая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 Б-588 «Уфа» в настоящее время выполняющая задачи в море.
По замыслу учения, экипажу подлодки была поставлена задача во время проведения учения с максимальной скрытностью подойти к корвету на расстояние торпедной атаки и применить вооружение.
После выполнения экипажем «Бойкого» мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой, цель была уничтожена при помощи малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет-НК» с выполнением практической стрельбы.
В реальной боевой ситуации после применения против нее «Пакета», любая подлодка противника была бы обречена. Почему? Потому что российский «Пакет» создавался для уничтожения в ближней зоне корабля не только субмарин, но и куда более трудных целей – торпед.
Неотразимые «угри»
Торпеды, когда-то ставшие первым в мире видом автоматического управляемого оружия, ныне многими сторонними людьми воспринимаются как некая архаика. В самом деле, на первый взгляд противокорабельные ракеты выглядят куда как предпочтительнее – они дальнобойнее торпед, быстрее преодолевают расстояние до цели, да и размещаться могут не только на кораблях, но и на берегу, а также на воздушных носителях.
Все так. Однако и у торпед есть свои плюсы.
К настоящему времени торпеды заметно «нарастили» свои тактико-технические характеристики. Например, отечественная универсальная глубоководная самонаводящаяся торпеда «Футляр», согласно открытым данным, имеет дальность применения до 50 км. Она способна развивать скорость более 90 км/ч и погружаться на глубину до 400 метров. Последнее обстоятельство позволяет «Футляру» поражать не только корабли, но и подводные лодки противника.
Боевые части торпед несут, как правило, большее количество взрывчатого вещества, чем БЧ ПКР. При этом подрыв этого взрывчатого вещества происходит возле самой уязвимой части корабля – подводной. В отличие от воздуха, вода не сжимается - взрыв 300 кг взрывчатки под килем приводит к тому, что гидравлический удар часто переламывает корабль в буквальном смысле слова пополам. Иными словами, даже при одинаковой у торпеды массе взрывчатки в БЧ с ПКР, попадание торпеды наносит кораблю более критические повреждения, чем попадание противокорабельной ракеты.
Значительная часть современных торпед – телеуправляемые. То есть они могут наводиться на цель с борта надводного или подводного корабля по проводам. В совокупности с трудностями определения точного местоположения под водой малоразмерного быстроходного объекта, это превращает защиту корабля от торпеды в куда более серьезную проблему, чем защита того же вымпела от ПКР.
Торпеда «не чувствительна» к средствам РЭБ. Засечь гидроакустическими средствами приближение торпеды легко, зато своевременно выдать на нее четкое целеуказание куда как труднее. Но если даже такое ЦУ ушло в боевой информационный пост корабля, что делать дальше? Увернуться от современной торпеды кораблю практически невозможно – торпеда же не только телеуправляемая, но и самонаводящаяся.
Словом, если носитель торпедного вооружения подобрался к вашему кораблю на дальность применения своих «угрей» и выпустил одного из них, то сообщение об этом прозвучит куда страшнее, чем доклад о появлении ПКР. С учетом этого неудивительно, что ВМС всех стран мира стараются обзавестись действенными средствами противодействия обнаруженной вражеской торпеде.
Его Величество «Пакет»
Дальше всего в разработке противоторпедных средств ушли отечественные конструкторы, поэтому ВМФ России на данный момент обладает самым эффективным в мире комплексом борьбы с вражескими торпедами.
Как так получилось?
Первоначально в ВМФ СССР проблему противодействия вражеским атакующим торпедам попытались решить, задействовав корабельные ракетно-бомбовые установки. Изначально эти многоствольные РБУ, украшавшие с середины 50-х чуть ли не все советские сторожевики, большие противолодочные корабли, эсминцы, а затем и крейсера, разрабатывались для поражения глубинными бомбами подводных лодок. Но, как оказалось, РБУ вполне годились и для того, чтобы накрыть «глубинками» атакующую торпеду.
Вот только была незадача – даже на учениях РБУ оказались способны гарантированно «убивать» лишь одиночные торпеды. По этой причине специалисты отечественного ОПК создали малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК». Тот с помощью своих малогабаритных торпед, развивающих ход в 50 узлов, способен не только гарантированно «убивать» вражеские подлодки на глубинах до 600 метров, но и уверенно поражать вражеские торпеды, даже если их несколько и они атакуют свою цель с разных векторов.
Поразить торпедой торпеду не легче, чем попасть пулей в пулю. Но разработчики «Пакета-НК» с этой задачей справились.
Завершивший весь цикл испытаний в мае 2019 года, «Пакет-НК» является по-настоящему уникальным изделием отечественного ОПК. Отмечу, что все попытки в США, Германии, Франции, Италии и Турции разработать и принять на вооружение нечто похожее на наш «Пакет-НК», пока ни к чему не привели.