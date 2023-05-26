Экипаж корвета «Бойкий» уничтожил подводную лодку условного противника

Вот только была незадача – даже на учениях РБУ оказались способны гарантированно «убивать» лишь одиночные торпеды. По этой причине специалисты отечественного ОПК создали малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет-НК». Тот с помощью своих малогабаритных торпед, развивающих ход в 50 узлов, способен не только гарантированно «убивать» вражеские подлодки на глубинах до 600 метров, но и уверенно поражать вражеские торпеды, даже если их несколько и они атакуют свою цель с разных векторов.