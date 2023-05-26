Курский приграничный поселок подвергся обстрелу со стороны Украины

Украинские боевики вновь обстреляли поселок Теткино, расположенный в Глушковском районе Курской области. Всего зафиксировано 20 прилетов, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, на некоторых улицах нет света из-за повреждения линий электропередачи. Ремонтные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно, уточнил губернатор.
«Зафиксированы повреждения окон и фасадов двух частных домов. Подомовой обход продолжается. Всем пострадавшим обязательно окажем помощь», — подчеркнул Старовойт в своем Telegram-канале.
Грайворонский округ Белгородской области, куда ранее заходили украинские диверсанты, за сутки подвергся многочисленным обстрелам, ранее рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.