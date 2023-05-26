ВЦИОМ: четверо из пяти россиян доверяют президенту страны Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80 процентов россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Деятельность российского лидера одобряют 76,5 процента опрошенных. Работу правительства — 50,6 процента.
Лидерам по уровню доверя также оказался премьер-министр Михаил Мишустин (62 процента), а также главы думских фракций КПРФ Геннадий Зюганов (36,1 процента) и «Справедливая Россия» Сергей Миронов (32,4 процента).
Опрос проводился с 15 по 21 мая 2023 года. Его участниками стали 1,6 тысячи человек от 18 лет.
Предыдущий опрос проводился с 8 по 14 мая. Тогда уровень доверия Путину составлял 80,1 процента.