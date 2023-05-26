В Москве на ВДНХ 140-метровое колесо обозрения остановилось с людьми

Аттракцион «Солнце Москвы» на ВДНХ остановился на полчаса вместе с посетителями в кабинках, сообщили в городском управлении МЧС России.
Колесо обозрения не работало в течение 30 минут, затем его работу возобновили, рассказали в ведомстве. Представители МЧС отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.
«Работа колеса обозрения восстановлена, были эвакуированы несколько человек, находившихся в нижней части. Вероятно, все произошло из-за технической неисправности», — говорится в заявлении службы.
Ранее в Санкт-Петербурге девятилетний мальчик получил черепно-мозговую травму при аварии на картинге. Обстоятельства происшествия расследует городская прокуратура.