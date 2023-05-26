Клинический психолог Коржаева объяснила опасность серебряных медалей для школьников

Клинический психолог Ирина Коржаева скептически относится к практике награждения выпускников школ медалями.
По мнению Коржаевой, существующая практика вручения золотых медалей провоцирует родителей с самого первого дня учебы их детей требовать от них только пятерок. В итоге у школьников формируется страх оплошать. Они начинают жить в ожидании возможной катастрофы, подвергаясь паническим атакам, сообщает Life.ru.
Как считает Коржаева, в случае с серебряными медалистами ситуация еще более опасная, так как к разочарованию от уплывшей золотой медали примешивается еще и страх навсегда остаться в жизни на вторых ролях. Поэтому родители должны объяснить детям условность и относительность школьных наград.