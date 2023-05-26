Клинический психолог Коржаева объяснила опасность серебряных медалей для школьников

Как считает Коржаева, в случае с серебряными медалистами ситуация еще более опасная, так как к разочарованию от уплывшей золотой медали примешивается еще и страх навсегда остаться в жизни на вторых ролях. Поэтому родители должны объяснить детям условность и относительность школьных наград.