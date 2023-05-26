Неизвестный мужчина присоединился к кортежу Шольца во Франкфурте-на-Майне и схватил канцлера в аэропорту

Неизвестный мужчина присоединился к кортежу канцлера Германии Олафа Шольца, когда тот находился с рабочим визитом во Франкфурте-на-Майне. По прибытии в аэропорт нарушитель схватил главу правительства, говорится в материале газеты Bild со ссылкой на источник.
Как стало известно, политик прибыл в город для участия в праздновании 25-й годовщины с момента основания Европейского центрального банка. После завершения мероприятия он в сопровождении полицейских направился в воздушную гавань.
Однако незаметно для всех в кортеж затесался еще один автомобиль, за рулем которого находился 48-летний мужчина «с якобы греческой фамилией». Сотрудники правоохранительных органов приняли гражданина за сопровождающего и пропустили к самолету.
В результате перед тем, как канцлер успел подняться на борт, нарушитель обхватил его рукой и потянул к себе. Охрана, в свою очередь, не сумела быстро среагировать на действия неизвестного.
«Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители осознали опасность ситуации», — указано в публикации.
Тем не менее полицейские успешно задержали водителя. В ходе допроса последний заявил, что спутал кортеж со свадебной процессией.
Ранее глава правительства ФРГ сообщил о планах провести телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Разговор состоится в «подходящее время», подчеркнул он.