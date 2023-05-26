Аналитики выяснили, что большинство россиян выбирают черный чай вместо зеленого

Россияне из всех напитков категории «Чай, кофе, какао» больше всего предпочитают чай. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование службы доставки торговой сети «Перекресток».
Согласно имеющимся данным, за последний год в указанной категории было приобретено 1,3 миллиона товаров. При этом 780 тысяч пришлись на чаи — черный, зеленый, фруктовый и травяной.
Аналитики пришли к выводу что наиболее популярен черный чай, который заказывали более 560 тысяч раз. При этом зеленый только 147 тысяч. Самым востребованным у покупателей торговой сети стали черные «Цейлонский» и Earl Grey.
Ранее диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург опроверг распространенный миф о чае в пакетиках и пояснил, в чем его отличие от других видов.