Многовековое дерево — символ Сьерра-Леоне — погибло во время буйства стихии

Фритаун, 26 мая. Шторм повалил многовековое хлопковое дерево, которое несколько столетий являлось национальным достоянием Сьерра-Леоне.
По оценкам экспертов, возраст растения составлял более 500 лет. Считается, что именно под его сенью группа бывших афроамериканских рабов, получивших свободу, основала столицу страны в 1792 году.
Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что дерево являлось мощнейшим символом африканского духа. Обломок ствола будет помещен в музей.
Ранее радиостанция SABC оценила ущерб, который нанес тропический циклон «Фредди» странам юго-востока Африки. Продолжительные шторма, ливни и сильный ветер унесли жизни более 400 человек и разрушили тысячи жилых домов.
На протяжении нескольких месяцев страны Черного континенты страдали от природных катаклизмов. Более 4500 семей пострадали в западной части Кении, а порядка 136 жителей Руанды и Уганды погибли во время буйства стихии. В ЮАР дожди уничтожили несколько километров дорог и примерно 100 образовательных учреждений.