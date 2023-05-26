Многовековое дерево — символ Сьерра-Леоне — погибло во время буйства стихии

На протяжении нескольких месяцев страны Черного континенты страдали от природных катаклизмов. Более 4500 семей пострадали в западной части Кении, а порядка 136 жителей Руанды и Уганды погибли во время буйства стихии. В ЮАР дожди уничтожили несколько километров дорог и примерно 100 образовательных учреждений.