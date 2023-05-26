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Путин и Лукашенко в Москве провели переговоры один на один

Политика
Путин и Лукашенко в Москве провели переговоры один на один

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в формате «один на один». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко находился в Москве 24-25 мая, где он принял участие в мероприятиях ЕАЭС. Встреча прошла после обеда лидеров объединения.

«Как удалось узнать Пулу, по окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались еще и один на один. Естественно, за закрытыми дверями», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко заявил, что ЕАЭС зародился на кухне у президента России Владимира Путина. Он отметил, что тот момент был особенным из-за присутствия в союзе Украины.
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