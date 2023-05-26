Путин и Лукашенко в Москве провели переговоры один на один

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в формате «один на один». Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко находился в Москве 24-25 мая, где он принял участие в мероприятиях ЕАЭС. Встреча прошла после обеда лидеров объединения.
«Как удалось узнать Пулу, по окончании рабочего обеда Лукашенко и Путин пообщались еще и один на один. Естественно, за закрытыми дверями», — говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко заявил, что ЕАЭС зародился на кухне у президента России Владимира Путина. Он отметил, что тот момент был особенным из-за присутствия в союзе Украины.